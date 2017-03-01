美股看多空 股神巴菲特對決末日博士

財信傳媒董事長謝金河指出，幾乎在同一時間，股神巴菲特接受CNBC訪問時說，美股還在低點，尚未進入泡沫階段；末日博士麥嘉華則說美股隨時會爆發雪崩般下跌。

謝金河在臉書貼文，巴菲特特別提到，假設未來10年美國10年期公債殖利率維持在2.3%以上，投資人將會十分後悔此刻沒有積極進場，如果未來利率升至7到8%，屆時美股將會高到讓投資人難以下手。

他強調，同一個時間，末日博士麥嘉華（Marc Faber）認為美股隨時會爆發雪崩般，不可收拾的下跌危機，直言美國總統川普帶來的漲勢不可能一直持續下去，而且靠一個人的力量，不可能讓美國更偉大！同樣看美股，一邊是死多頭，一方是超級大空頭。

這兩位都是市場赫赫有名的投資大師，對美股居然有如此迥異的看法，不知你站在那一邊？

謝金河透露，在2007年今周刊邀請麥嘉華來台演講，那時油價漲到每桶100美元以上，麥嘉華鐵口直斷說油價上看300美元，不過，他說的沒有發生。看空美股也是他的職責，他從來沒有看好過美股，卻一直是中國大陸股市的死多頭，也是原物料最堅定的支持者。

不過，這些年市場的發展都跟麥嘉華的預測背道而馳。倒是巴菲特的看法一直沒有太大改變。

謝金河感慨，目前美股已漲到大家頭皮發麻的狀態，這一波美股牛市從2009年3月到現在，已持續漲了8年，道瓊工業指數今年又漲5.4%，那斯達克（Nasdaq）大漲8.6%，標準普爾500的本益比達17.4倍，已在歷史高檔區，巴菲特說美股仍在低檔，確實令人「刮目相看」！1060301

(中央社)