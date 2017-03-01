聯準會官員暗示 3月考慮升息意願增高
美國聯邦準備理事會（Fed）兩名具影響力的官員暗示，最快可能下個月收緊貨幣政策的意願增高。
根據彭博，紐約聯邦準備銀行總裁杜德里（William Dudley）今天接受有線電視新聞網國際台（CNN International）訪問時說，近幾個月收緊貨幣的理由「相當有說服力」。他說：「前景風險現在開始偏上行。」
在此之前，舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯（JohnWilliams）曾說，他預期3月14、15日舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議會「慎重考慮」升息。
在紐約和舊金山聯邦準備銀行總裁發表談話後，聯邦基金利率期貨價格顯示，3月升息的機率一度攀升至逾70%，不僅高於昨天的約50%，也比不到1週前的34%高。（譯者：中央社陳昱婷）1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。