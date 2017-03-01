聯準會官員暗示 3月考慮升息意願增高

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美國聯邦準備理事會（Fed）兩名具影響力的官員暗示，最快可能下個月收緊貨幣政策的意願增高。

根據彭博，紐約聯邦準備銀行總裁杜德里（William Dudley）今天接受有線電視新聞網國際台（CNN International）訪問時說，近幾個月收緊貨幣的理由「相當有說服力」。他說：「前景風險現在開始偏上行。」

在此之前，舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯（JohnWilliams）曾說，他預期3月14、15日舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議會「慎重考慮」升息。

在紐約和舊金山聯邦準備銀行總裁發表談話後，聯邦基金利率期貨價格顯示，3月升息的機率一度攀升至逾70%，不僅高於昨天的約50%，也比不到1週前的34%高。（譯者：中央社陳昱婷）1060301

(中央社)