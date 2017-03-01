勞動部長：一例一休 現在是適應期
外界希望勞動部調整一例一休的相關規定，對此，勞動部長林美珠今天強調，目前是適應期。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部、交通部等相關單位，進行「勞動基準法修法後媒體勞動環境現況報告」、「國道五號交通事件後針對『高工時、易過勞』之行業別進行勞動檢查暨歷年勞動檢查成果之專案報告」。
林美珠會前接受媒體訪問時回應是否會調整一例一休的相關問題時，強調目前是適應期。
林美珠說，一例一休最主要是要降低勞工工時，今年設定一個計劃分為「宣導、輔導、檢查」3個階段，希望雇主跟勞工都可以適應這項法規。
林美珠表示，目前重點在輔導，專案檢查部分每年都有，但今年特別著重在長工時的行業，希望勞工可以不過勞。
「滾動式計劃」，林美珠表示，專案檢查計劃一定會視社會狀況更正。1060301
(中央社)
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