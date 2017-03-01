南韓樂天遭陸抵制 日本樂天微博撇關係
南韓樂天集團撥地供THAAD使用，遭大陸民眾抵制。對此，日本電商樂天市場（Rakuten）昨天在微博發文澄清，表示與南韓樂天「除中文漢字一樣外再無任何關係」，是兩家完全不同的公司。
南韓樂天集團2月27日召開董事會，同意與南韓軍方就部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的土地換置協議。南韓媒體報導，薩德系統有望最早於5至7月在南韓部署。
南韓樂天同意撥地引發大陸網民強烈不滿，紛紛在微博要求「下架樂天」，「樂天這麼愛國，我們沒有理由不抵制它」。大陸外交部發言人耿爽昨天下午則表示，外國企業在大陸經營成功與否，要由大陸市場和大陸消費者決定。
日本樂天市場2月28日下午對此在微博張貼公告，表示「與韓國（南韓）樂天集團（Lotte）是兩家完全不同的公司。除中文漢字一樣外再無任何關係。」
這則公告在微博引起討論，許多大陸網民更留言詢問「兩家樂天果真不是一家人？」，日本樂天則不斷留言回覆表示「真不是，我們都不是一個商標，創始人也完全不是一個。是完全不一樣的兩家公司。」1060301
(中央社)
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