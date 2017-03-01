川普新政掀爭議 首場國會演說料釐清
美國總統川普今天將發表首場國會演說，在越來越多國會議員呼籲川普釐清各項政策提案，從健保、經濟計畫到提高國防支出，川普料將利用這個機會，重新架構新政府的政策方向。
法新社報導，在上台執政頭40天的亂流中，川普將國土安全置於最優先的核心議題，祭出移民禁令，邊界築牆，並且提高約10%的預算來加強國家安全。
川普於華府時間晚間9時（台北時間3月1日上午10時）發表的國會演說，料將持續傳遞這類強硬訊息。川普可把握這個機會，架構新政府各項大膽抉擇。但幕僚表示，川普設法把焦點轉回幫他登上總統寶座民生議題的同時，也將聚焦在「重振美國精神」。
川普在演說前接受福斯新聞談話節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）訪問時指出：「我能做的就是說出真心話，說出我想做的事。」
美國政府1名資深官員透露，川普的重心將擺在「為現實世界的民眾解決實際的問題」，並預告這場演說焦點將集中於「經濟機會」。
川普受訪時透露政策可能的大轉彎，他告訴電視主播，他可能支持改革計畫讓數以百萬計無證移民合法化。不過，目前仍不清楚，川普是否會在今晚演說中提及這項議題。
根據當時在場，但要求匿名的人士表示，川普說：「只要雙方妥協，移民法案此正其時。」1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。