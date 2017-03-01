川普新政掀爭議 首場國會演說料釐清

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美國總統川普今天將發表首場國會演說，在越來越多國會議員呼籲川普釐清各項政策提案，從健保、經濟計畫到提高國防支出，川普料將利用這個機會，重新架構新政府的政策方向。

法新社報導，在上台執政頭40天的亂流中，川普將國土安全置於最優先的核心議題，祭出移民禁令，邊界築牆，並且提高約10%的預算來加強國家安全。

川普於華府時間晚間9時（台北時間3月1日上午10時）發表的國會演說，料將持續傳遞這類強硬訊息。川普可把握這個機會，架構新政府各項大膽抉擇。但幕僚表示，川普設法把焦點轉回幫他登上總統寶座民生議題的同時，也將聚焦在「重振美國精神」。

川普在演說前接受福斯新聞談話節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）訪問時指出：「我能做的就是說出真心話，說出我想做的事。」

美國政府1名資深官員透露，川普的重心將擺在「為現實世界的民眾解決實際的問題」，並預告這場演說焦點將集中於「經濟機會」。

川普受訪時透露政策可能的大轉彎，他告訴電視主播，他可能支持改革計畫讓數以百萬計無證移民合法化。不過，目前仍不清楚，川普是否會在今晚演說中提及這項議題。

根據當時在場，但要求匿名的人士表示，川普說：「只要雙方妥協，移民法案此正其時。」1060301

(中央社)