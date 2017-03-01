川普首次國會演說 女議員展現白色力量

美國總統川普美東時間今晚約9時將首度在國會發表演說，他事前受訪時說，他將「言之由衷」訴說治國理念，不少民主黨籍女性國會議員齊約著白色服裝，表達捍衛女權的立場。

儘管這是川普向美國國會聯席會議首度發表演說，哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，這仍不能稱為川普首度發表國情咨文（State of the Union），因為新任總統上任才數週，時間仍不足以回顧過去的施政，川普只能展望他的治國理念與計畫。

美國輿論認為，川普將藉由向國會發表演講，拉抬低迷民調，他將聚焦民生議題如健保、移民及稅制改革，另外，在加強美國國家安全及提升就業與經濟發展上，他將再度訴說理念，但應不脫選舉期間的看法與基調。

上任已滿月，而擅長「暗黑」訴求的川普，預料也將表達自己承接前總統歐巴馬留下爛攤子的說法。川普在上任後的首場白宮記者會上，已提出這個說法。

美國第一夫人梅蘭妮亞也將陪同川普赴國會。

然而，儘管國會共和黨人士已不斷喊話，要求民主黨籍議員要展現對總統基本的尊重，不要有過激行為，聯邦眾議院的民主黨籍女議員小組已決定，將齊穿著白色服裝現身議場，展現「白色力量」、訴求捍衛女權。

白色曾是北美地區女權運動的象徵，民主黨籍女議員小組主席、佛羅里達州聯邦眾議員佛蘭克爾（Lois Frankel）在書面聲明中表示，穿著白色服裝是要表達團結一起、反對川普政府採取任何企圖讓婦女權益倒退的舉措，並且要繼續推動女權的進展，「我們不會退縮」。1060301

(中央社)