新北板新供水區、桃竹 即日起一階限水
北台灣的新北市板新、林口、桃園市、新竹地區，今（1）日起開始第一階段限水。經濟部水利署今日宣布，新北市板新、林口、桃園市及新竹地區，即日起轉換水情燈號，由水情稍緊的綠燈轉為一階限水的黃燈，期間離峰及特定時段（每日23時至翌日6時）減壓供水，在高地及管末地區民眾，將感受較明顯。
台水公司將提供必要臨時水站，以降低限水影響；另行政機關及國營事業將帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。
水利署指出，自去年12月迄今，降雨持續不如預期，全台8縣市的水情持續不佳，經濟部已於2月24日起，成立旱災經濟部災害緊急應變小組，兩周一次召開會議滾動式檢討水情，並加強用水調度因應。
近期雖有鋒面降雨，惟對紓解旱象效果有限，水利署已協請各區水利會配合降雨時機，調節灌溉用水出水量，以節省農業用水；另會同國防部空軍單位掌握鋒面通過機會，進行空中及地面人工增雨，水利署再次呼籲民眾由於氣候變遷、不降雨日數增加，務必節約用水，珍惜水資源。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。