新北板新供水區、桃竹 即日起一階限水

新北市板新、林口、桃園市、新竹地區，1日起開始第一階段限水。(資料照片/趙雙傑攝)

北台灣的新北市板新、林口、桃園市、新竹地區，今（1）日起開始第一階段限水。經濟部水利署今日宣布，新北市板新、林口、桃園市及新竹地區，即日起轉換水情燈號，由水情稍緊的綠燈轉為一階限水的黃燈，期間離峰及特定時段（每日23時至翌日6時）減壓供水，在高地及管末地區民眾，將感受較明顯。

台水公司將提供必要臨時水站，以降低限水影響；另行政機關及國營事業將帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

水利署指出，自去年12月迄今，降雨持續不如預期，全台8縣市的水情持續不佳，經濟部已於2月24日起，成立旱災經濟部災害緊急應變小組，兩周一次召開會議滾動式檢討水情，並加強用水調度因應。

近期雖有鋒面降雨，惟對紓解旱象效果有限，水利署已協請各區水利會配合降雨時機，調節灌溉用水出水量，以節省農業用水；另會同國防部空軍單位掌握鋒面通過機會，進行空中及地面人工增雨，水利署再次呼籲民眾由於氣候變遷、不降雨日數增加，務必節約用水，珍惜水資源。

(工商)