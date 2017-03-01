《時來運轉》火箭戰力升級 快艇難阻升空

交易大限前強化戰力，哈登能率火箭飛到多高？(美聯社資料照)

開季戰績一飛沖天的火箭到了明星週的球員交易大限前，更展現出了他們本季爭霸的決心。畢竟從湖人交易過來威廉斯（Louis Williams）後，讓火箭不止是先發球員中有哈登（James Harden）及葛登（Eric Gordon）領軍，也讓他們的替補球員可以無縫接軌的延續攻擊火力。這樣的進攻陣容能否讓目前的火箭更上一層樓，將會是我們持續觀察的重點。

在主力球員紛紛歸隊後，快艇在近七場比賽拿下了五勝。雖然快艇的近況不差，但較令人難以置信的是，現在的快艇在西區的排名居然只能屈居第五。因此我們接下來要觀察快艇的主軸就是，快艇如何利用下半季的比賽把本季因為傷兵問題所失去的席次給討回來，而這一點也將是本季快艇能否繼續在西區保持競爭力的關鍵。

本場比賽預估主場的快艇要讓4.5分給來訪的火箭，雖然快艇有著主場優勢，且他們的主力陣容都已經歸隊。但這場比賽我認為受讓的火箭是比較有利的一方，因此本場比賽看好火箭過盤。

(中時電子報)

葛瑞芬與保羅關鍵時期歸隊，快艇要把失去的席次討回來。(美聯社資料照)