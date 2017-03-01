不再「甜蜜」？Hershey將大砍全球15％人力

知名的巧克力大廠好時，將大砍全球15%人力。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，美國著名的巧克力製造商好時（Hersheys），因獲利大幅衰退，在新接任的集團執行長蜜雪兒巴克（Michele Buck）上任後，開始進行公司改造計畫。目前好時在全球約有16,300位員工，第一步為節省人力支出成本，即將大幅裁撤近全球15%的員工，踏出瘦身的第一步。同時巴克更期望在她的領導下，於2019年之前，能為好時省下1.5億（約46億台幣）至1.75億美元（約53.7億台幣）的公司成本。

創立於1894年的好時，是北美最大的巧克力製造商之一，總部位於賓夕法尼亞州的赫爾希鎮，旗下產品銷售遍及全世界60多國，其中以好時之吻（Hersheys Kissise）巧克力與巧克力醬最著名。這間老牌的巧克力製造商，不僅開放公司總部讓遊客參觀，更於賓州創立同名且擁有11座雲霄飛車的遊樂園- 好時樂園（Hershey Park），都讓好時成為遠近馳名的巧克力品牌之一。

知名的好時之吻巧克力。（圖/美聯社）

好時集團於去年12月宣布，由服務12年的營運長巴克，接替屆齡退休原執行長畢德瑞（John Bilbrey）的位子。隨著近年來競爭愈來愈激烈，好時在北美與中國大陸營收不斷下滑，巴克在上任前就曾擬定改造計畫，未來將從集團內部做起，降低生產、人事和廣告成本，讓好時的損失能在最短時間內有所修補。

(中時電子報)