阿翔含冤揭流產真相 陳艾琳9字回擊
陳艾琳（琳琳）與阿翔感情風波頻搬上檯面，陳艾琳去年揭已婚、流產還爆阿翔偷吃，儘管兩人經感情修補，上週仍傳陳艾琳已在去年9月簽離婚協議書，但阿翔不願意，並爆要求千萬贍養費，甚至還傳出琳琳疑似劈腿同為《大學生了沒》的顏庭笙（Alex），今（1日）阿翔則還原去年流產、約砲真相，對此，陳艾琳也以9字回擊。
阿翔接受《壹週刊》專訪時提到，當時是陳艾琳拿他手機，假借他和對方談話，最後越聊越深入，聯絡相信音樂要他退團。至於琳琳流產，阿翔則表示，當時得知老婆懷孕，聽見寶寶心跳聲時開心不已，不過由於琳琳子宮外孕，最後靠藥物把胚胎結束掉。
面對家庭和樂團，阿翔強調，離開團體是希望太太平復情緒、挽回婚姻。對此，陳艾琳稍早則在臉書寫下：「時間會告訴我們真相。」不少網友留言為她打氣，不過有人問她何時公開真相，琳琳則回覆：「Wait and see」（等著看）。
(中時電子報)
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