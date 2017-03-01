立委擬讓榮總改制 李翔宙：須從長計議

有立法委員表示要修法調整榮民醫院的組織，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天表示，如果做組織調整，恐怕牽涉國家未來發展趨勢，必須從長計議且要完整規劃。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會進行業務報告，李翔宙在會前受訪時做上述表示。

民主進步黨籍立委段宜康日前在臉書表示「三個榮總的上級機關是退輔會，完全就是外行領導內行，而且這個外行很愛認真領導，真是大災難」。他表示將提案修法，讓榮總改制到教育部或衛福部下。

李翔宙表示，照顧榮民是退輔會核心任務，持續不斷推動輔導、就醫、就養，如果做組織調整，恐怕牽涉國家未來發展趨勢，在穩定募兵政策制度上，對這些過去替國家服務軍人，靠榮民醫療體系輔助，配合國家長照政策，三級醫療服務，榮民之家、榮民醫院、結合地方政府的長照規劃，是密不可分的工作。

李翔宙說，組織調整必須從長計議且要完整規劃，退輔會願意做最大努力，把制度完整化。

媒體報導台北榮總接獲退輔會行文，要求組成24小時待命的專案小組，照顧在立法院前抗議年金改革的「八百壯士」；李翔宙說，這是誤會，所有榮民參加對外活動，事涉安全，基於照顧榮民立場退輔會都有應變計畫，八百壯士陳抗開始後，他們觀察兩天，沒有產生意外狀況，因此應變計畫只是備案沒有執行。

李翔宙說，軍人的年金改革，退輔會透過很多機會，和各地榮民懇談，也接觸退伍軍人相關社團，軍人部份還沒有版本、還在研議中，他們也藉由八百壯士陳抗活動，持續不斷溝通，裡面確實很多不實謠言，版本還沒出來前，謠言都在一一澄清中。

對於退將赴陸接受管制的議題，李翔宙說，全案行政院專案處理中，討論凡是曾經擔任過外交、大陸事務、國防相關實務等政務副首長，必須要在管制下後續申請是否進入陸區，違法有相關罰則。1060301

(中央社)