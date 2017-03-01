宜蘭鄉親要東部快鐵 交委會陳情交長

我要評比

宜蘭鄉親組成的「東部快鐵促進會」，今天上午利用立法院交通委會開議前，當著交通部長賀陳旦面前，表達宜蘭需要東部快鐵。

東部快鐵促進會會長陳正曜說，宜蘭天天嚴重塞車，希望賀陳旦了解宜蘭鄉親需要東部快鐵的心聲。

賀陳旦一向堅持不必要的建設不需要做，面對宜蘭鄉親的當面訴求，賀陳旦表示，蘭陽平原的發展，確實與台北密切。

賀陳旦說，交通部在智慧運輸經費方面，在立法院支持下，優先在宜蘭做，包括交通管理資訊，例如在宜蘭成立交通管理中心，另國道客運優惠措施會盡量做，台鐵也會取消尖峰時段往東部的貨運列車。

至於長期建設的根本改善，賀陳旦表示，行政院已在4年的特別預算中做規畫，把過去的研究案做總結。1060301

(中央社)