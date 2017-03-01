喜！「梅菊忠」擺脫王老五！讓2羚羊當母獲雙千金

於2月20日同一天出生的兩隻小伊蘭羚羊「姿妙」（左）及「夏櫻]（右）。（台北市立動物園提供）

動物園又傳喜訊！當人類世界面臨少子化時，動物園也急需有新生命讓生態更蓬勃！台北市立動物園於前（104）年9月底，出動20多位保育員及獸醫師，讓體重重達490公斤的雄性伊蘭羚羊「梅菊忠」，正式脫離王老五的身份，堂堂入主女生宿舍，希望透過小族群管理模式，能夠成功繁衍新生代。保育員經過耐心的觀察與等待，總算在2月20日上午回報好消息，而且還是雙喜臨門呢！

工作人員在旁，帶著兩隻小仔的「秀梅梅夏」隨時警戒著。（台北市立動物園提供）

這次生產的兩隻母羚羊恰巧是母女，「秀梅梅夏」有過四次的生產經驗，母性堅強，「秋姿」則是第一次生產的新手媽媽。2月20日當天，「秀梅梅夏」一早便不願意前往展示場，考量預產期將近，保育員便在內舍地面舖設乾草及木屑預作準備，希望一旦羚羊媽媽生產後，篷鬆的墊料可以緩衝寶寶落地的撞擊力道，粗質的表面更有助於寶寶自行站立起來。

約10點半，「秀梅梅夏」的寶寶就已經探出前腳，在11點左右順利出生。另一隻伊蘭羚羊媽媽「秋姿」，早上則是照舊跟著羚羊群到戶外場上活動，接近中午時保育員觀察到羚羊寶寶已經順利出生，場外周遭圍繞著幸運目睹羚羊媽媽「秋姿」生產過程的遊客，出生不久的寶寶在一片加油打氣聲中成功站立。幸運的伊蘭羚羊爸爸「梅菊忠」在同一天獲得兩位「千金」，真是可喜可賀！

「秀梅梅夏」母性堅強，一肩扛起照顧兩隻寶寶的責任。（台北市立動物園提供）

「秀梅梅夏」是經驗老道的育幼高手，羚羊寶寶很快的就能吸吮到母奶，反觀「秋姿」也許是缺乏經驗的關係，遲遲不肯為羚羊寶寶哺乳，當寶寶靠近或碰觸到乳房，「秋姿」會抖腳或走開，保育員眼見羚羊寶寶一直喝不到奶水，趕緊先以營養成份與初乳相似的代奶進行人工餵養，以補充羚羊寶寶的體力。

由於動物園是第一次遇到同種類動物的兩個媽媽同時生產，保育員靈機一動，便讓「秋知」和寶寶與「秀梅梅夏」母女同住一房，希望「秋姿」能自主學習如何照養寶寶，可惜效果未如預期！

「秋姿」第一次生產，缺乏照顧小寶寶的經驗！（台北市立動物園提供）

幸好「秋姿」的寶寶憑藉著生物的本能，慢慢地走向奶水充足的「秀梅梅夏」，只見「秀梅梅夏」憐惜地舔著在輩份上實為孫女的羚羊寶寶，為她理毛、碰觸缸門刺激排便，之後更為羚羊寶寶哺乳。經過這幾天的觀察，兩隻羚羊寶寶在「秀梅梅夏」的呵護中穩定成長！

因為同時要餵養兩隻羚羊寶寶，保育員在食物的供給上，提供「秀梅梅夏」比其他哺乳媽媽更多的份量，也適時的補充鈣質及綜合維他命，希望羚羊寶寶個個頭好壯壯！估計約40天左右，等羚羊寶寶學會吃固體食物，到時候就可以看到可愛羚羊寶寶囉！也來為辛苦的「梅菊忠」一家人加油打氣！

(中時電子報)