NBA》被自己人誤傷 杜蘭特心好痛

被自己人誤傷左膝，杜蘭特的心好痛啊！（美聯社資料照）

勇士進行8天5場賽事的嚴苛考驗，沒想到來到第3戰就出現不利消息，1日勇士作客華盛頓，杜蘭特開賽僅2分鐘即被自己人誤傷而無奈退場，必須接受MRI核磁共振檢查，嚴重的話有可能要休息好幾場比賽。

勇士先發中鋒帕楚利亞在禁區內被巫師悍將葛泰推倒在地，站在帕楚利亞後方的杜蘭特，左膝就這樣被帕楚利亞撞傷，杜蘭特原本想要再撐一下，但走路明顯一拐一拐的他，最終還是回到休息區接受治療。

勇士隊醫隨後宣布杜蘭特的左膝因為過度伸展導致拉傷，比賽結束後將進行MRI仔細檢查。而杜蘭特的受傷勢必造成勇士的嚴重傷害。

(中時電子報)