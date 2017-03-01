研究：孕婦服用抗流感藥不會傷害胎兒
這項今天發表於「英國醫學期刊」（BMJ）的研究報告，針對約70萬名婦女所作的研究說，孕婦在懷孕期間服用抗流感藥物，不會讓胎兒受到傷害。
法新社報導，研究報告作者說，這是評估孕期服用oseltamivir或zanamivir（常見名稱為克流感（Tamiflu）與瑞樂沙（Relenza））潛在風險規模最大的研究。oseltamivir與zanamivir是對抗嚴重流感的兩種主要藥物。
研究團隊比較2008年到2010年丹麥、挪威、瑞典與法國近6000名服用醫師開立的oseltamivir或zanamivir的孕婦，以及近70萬名沒有服藥的孕婦。
考量年齡、抽菸與服用其他藥物等因素後，研究團隊發現一組「出現不利結果的風險沒有比另一組高」。
這些不利結果包括出生體重輕、早產、胎死腹中或出生缺陷。
相較之下，研究團隊發現，母親懷孕時服用神經胺酸(酉每)抑制劑（neuraminidase inhibitor）克流感或瑞樂沙，胎兒比較不會體重過輕。
研究團隊說，流行性感冒每年冬天大肆流行，讓數以百萬計的孕婦在侵略性病毒株流行的季節承受感染重病的風險。
因此，「儘管對孕期服藥的安全性與有效性的認知有限」，許多醫療監督團體仍建議服用流感藥物。
這項發表於「英國醫學期刊」的研究報告試圖矯正這個觀念。
不過，研究團隊承認研究有漏洞，包括沒有評估胎齡不到22週的胎兒風險，以及不知道孕婦是否真的服用醫師開立的藥物。（譯者：中央社張曉雯）1060301
(中央社)
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