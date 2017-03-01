有線電視全面數位化 新北樹林類比轉訊
配合國家通訊傳播委員會數位化推動時程，今年底，有線電視將全面數位化。家和有線電視樹林區3月起，及三峽區4月起，開始轉換訊號，以提供客戶更好的品質及節目畫質。
家和有線電視董事長陳煥鵬表示，有線電視數位化是先進國家趨勢，將協助民眾降低訊號轉換時造成的不便，並提供更好的數位化服務。
台灣有線寬頻產業協會暨各大系統經營者，共同拍宣導廣告，協助民眾瞭解有線電視數位化，希望今年底達成全面數位化目標。
取得新北市全區營運許可的全國數位有線電視，則沒有訊號轉換的問題，推出「光纖上網零負擔」服務，要挑戰中華電信的龍頭地位。
位於三重、蘆洲、八里、新店的凱擘大寬頻，則有不同的寬頻上網方案。板橋的大豐電視（大大寬頻）、中嘉集團旗下的BB寬頻，也有不同類型的綁約優惠價。
家和有線電視已從2月起，由鶯歌區開始關閉類比訊號關閉，轉換成全數位訊號。家和表示，經營區有線電視數位普及率已超過93%，並取得NCC核准執行計畫。
類比轉換為全數位訊號後，收視戶家中，每台電視機都須裝置1台數位機上盒，才能正常收看有線電視。
鶯歌區建德里長林真達表示，住家在偏遠山區，安裝數位機上盒全數位化後，增加許多高畫質的頻道內容。附近住戶也反映，數位化後，電視變得更清晰。
市府新聞局表示，新北市有線廣播電視費率審議委員會要求業者，須於今年11月底前完成全數位化，若未達成者，將扣減收視費5%~8%。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。