有線電視全面數位化 新北樹林類比轉訊

我要評比

配合國家通訊傳播委員會數位化推動時程，今年底，有線電視將全面數位化。家和有線電視樹林區3月起，及三峽區4月起，開始轉換訊號，以提供客戶更好的品質及節目畫質。

家和有線電視董事長陳煥鵬表示，有線電視數位化是先進國家趨勢，將協助民眾降低訊號轉換時造成的不便，並提供更好的數位化服務。

台灣有線寬頻產業協會暨各大系統經營者，共同拍宣導廣告，協助民眾瞭解有線電視數位化，希望今年底達成全面數位化目標。

取得新北市全區營運許可的全國數位有線電視，則沒有訊號轉換的問題，推出「光纖上網零負擔」服務，要挑戰中華電信的龍頭地位。

位於三重、蘆洲、八里、新店的凱擘大寬頻，則有不同的寬頻上網方案。板橋的大豐電視（大大寬頻）、中嘉集團旗下的BB寬頻，也有不同類型的綁約優惠價。

家和有線電視已從2月起，由鶯歌區開始關閉類比訊號關閉，轉換成全數位訊號。家和表示，經營區有線電視數位普及率已超過93%，並取得NCC核准執行計畫。

類比轉換為全數位訊號後，收視戶家中，每台電視機都須裝置1台數位機上盒，才能正常收看有線電視。

鶯歌區建德里長林真達表示，住家在偏遠山區，安裝數位機上盒全數位化後，增加許多高畫質的頻道內容。附近住戶也反映，數位化後，電視變得更清晰。

市府新聞局表示，新北市有線廣播電視費率審議委員會要求業者，須於今年11月底前完成全數位化，若未達成者，將扣減收視費5%~8%。1060301

(中央社)