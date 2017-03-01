雲林生活工藝運動 程名加傳承竹藝
雲林除了有農村特色，還有令人驚艷的傳統工藝，縣府今天表示，國寶級大師程名加竹藝精湛，被譽為家具達人，正在傳承創新與創意。
雲林縣政府委託雲林科技大學執行「雲林生活工藝計畫」，建構青年與工藝師交融的創客基地，傳承與創新在地傳統工藝，並連結工藝業者、社區手藝及工藝達人，推動生活工藝產業的發展。
縣府文化處長林孟儀說，生活工藝計畫最終目標，在邀請民眾親身參與生活工藝，提升生活品質，將人文美學素養、工藝認真的精神，運用到生活領域，開啟雲林生活工藝運動。
住在崙背、今年93歲的國寶級竹藝師程名加，從清朝開始，家族從事竹管家具至今六代；他個人投入近80年，從來都沒有招牌，精湛的手藝、堅韌的竹藝品，都是客人和朋友口耳相傳訂貨。
程名加說，一出生就和竹子結緣，雖然年已九旬，但是不用戴眼鏡，手腳仍然俐落，2年前還應邀到西螺老街示範傳統竹管家具，吸引民眾參觀。
回想一頭栽進竹藝，14歲就跟著父親程朝忠學習，記得7、8個月後，就獨力完成第一把乳母椅，賺到人生第一筆錢，當時沒做二想，直接交給父親貼補家用。
街坊鄰居和親戚朋友聽到，紛紛稱讚程名加手藝精湛，慢慢就打開知名度，20歲去台北闖天下，學習到多樣式家具、不同製作方法。
程名加說，後來不用畫草圖，也可算出需要多少竹子、尺寸、種類和數量，也不用靠機器、敲釘或鐵鑄；希望透過竹藝傳承，讓更多現代人接觸傳統工藝，融入復古卻又實用、好用的生活工藝。1060301
(中央社)
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