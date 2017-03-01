川普向國會演說 將承諾推移民法與稅改

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美國總統川普今天將利用首次在黃金時段向國會發表的演說公布施政政策，承諾實施更嚴格的移民政策並推出「歷史性稅務改革」。

根據法新社取得的摘錄，川普將說：「藉由最終執行我們的移民法，我們將可提高薪資、幫助失業者、省下數10億美元，並讓我們的社區變得更安全。」

川普也將說：「我們的經濟團隊正在草擬歷史性稅務改革措施，將調降公司稅率，讓企業得以競爭與蓬勃發展。」

他也將說：「同時，我們將向中產階級提供大量的稅收減免。」（譯者：中央社張曉雯）1060301

(中央社)