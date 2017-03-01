蔡丁貴燒國旗 北市議員鍾小平按鈴告發

台北市議員鍾小平1日上午前往台北地檢署按鈴告發蔡丁貴。（陳志賢攝）

鍾小平按鈴告發蔡丁貴毀損國旗罪，要求警察硬起來。（陳志賢攝）

台北市議員鍾小平，不滿自由台灣黨主席蔡丁貴在228當天率眾在中正紀念堂燒國旗，今早到台北地檢署按鈴告發蔡毀損國旗罪，他要求警方要硬起來，立即依現行犯逮捕蔡並移送偵辦。

鍾小平說，中華民國是言論自由的社會，但焚燒國旗行為已超越言論自由範疇，政府不能因政治立場及意識形態而縱放現行犯。他除了提告外，也要求北市警局對於集會遊行涉及公共危險、妨害公務、違反集遊法等行為，必須以現行犯逮捕依法究辦，以維護社會秩序。

(中時)