段宜康指退輔會管榮總是災難 李翔宙不能接受

我要評比

退輔會主委李翔宙(左)在立院備詢。(呂昭隆攝)

有立法委員表示要修法調整榮民醫院的組織，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天表示，如果做組織調整，恐怕牽涉國家未來發展趨勢，必須從長計議且要完整規畫。

民進黨籍立委段宜康日前在臉書表示「三個榮總的上級機關是退輔會，完全就是外行領導內行，是個大災難」。他表示將提案修法，讓榮總改制到教育部或衛福部下。李翔宙在接受江啟臣質詢時表示，他奉公職守，不能接受這個說法。

李翔宙說，組織調整必須從長計議且要完整規畫，退輔會願意做最大努力，把制度完整化。

(中時)