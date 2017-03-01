段宜康指退輔會管榮總是災難 李翔宙不能接受
有立法委員表示要修法調整榮民醫院的組織，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天表示，如果做組織調整，恐怕牽涉國家未來發展趨勢，必須從長計議且要完整規畫。
民進黨籍立委段宜康日前在臉書表示「三個榮總的上級機關是退輔會，完全就是外行領導內行，是個大災難」。他表示將提案修法，讓榮總改制到教育部或衛福部下。李翔宙在接受江啟臣質詢時表示，他奉公職守，不能接受這個說法。
李翔宙說，組織調整必須從長計議且要完整規畫，退輔會願意做最大努力，把制度完整化。
(中時)
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