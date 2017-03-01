香港金庸館揭幕 展現武俠創作世界
首座以作家金庸為名的常設展「金庸館」昨（28日）在香港開幕，透過300餘項物件，展現了金庸的創作歷程，讓民眾得以一窺武俠世界堂奧。
據陸媒中新社訊，2017年是香港特别行政區成立20周年，當地為此舉辦了多個紀念活動，而金庸館的揭幕正是活動之一，香港特首梁振英與金庸的兒女皆有出席。
金庸之子於受訪時說：「展覽通過多媒體互動等方式把父親的創作歷程和理念進行展示，讓年輕人有更多理解。我很感激，也希望作品展現的中國文化能影響更多人。」
「金庸館」設立於于香港文化博物館，展區包括「大俠足跡」、「金庸的武俠世界」、「影視和文娛世界的金庸現象」、「百年一金庸」，其中展出了早期小說版本、創作原稿、改編的影劇海報與歌曲等，一共有超過300項物件。透過此展覽，可以了解金庸的早期事業、寫作歷程，以及作品對香港流行的影響。
金庸本名查良鏞，是華人武俠小說泰斗，1948年自大陸移居香港後，開啟了武俠創作之路。著名作品包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等，內容融合了中華文化和東方哲學，並以西方小說的創作技巧潤飾。
(中時電子報)
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