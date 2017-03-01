NBA》嘲諷麥基 歐尼爾：這是鼓勵他的啊！
「俠客」歐尼爾近來不斷嘲諷勇士替補中鋒麥基，導致遭到NBA球員的圍剿，後來在母親的斡旋下歐尼爾才發誓不再取笑麥基，但歐大俠還是忍不住的說，「我這樣做的主要原因是要鼓勵他的啊！」
歐尼爾回憶過去一段往事，「還記得2000年3月與快艇的那場比賽，那時候是我效力湖人的第4個球季，該役攻下61分，但那個球季最後無法幫助湖人奪冠，然而當時擔任快艇助理教練的賈霸，每次看到我都是不屑的眼神，往後每次碰到他的沒有給我好眼色，還諷刺地說他沒有拿到總冠軍，這就是假爸對我的態度。」
對於朝笑麥基，歐大俠表示，「雖然看起來我是在諷刺他，但他如果能真正理解我說的話，就知道我這是藉此機會鼓勵他。」
(中時電子報)
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