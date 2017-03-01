司改第一組會議首開 小燈泡母親出席
總統府司法改革國是會議第一分組今天首次會議，將推舉副召集人、確定議題及排序等，並進行「評估刑事訴訟程序中犯罪被害人的參與」報告案等。「小燈泡」的母親王婉諭也出席。
總統府司法改革國是會議第一分組首次會議，上午在司法院3樓會議室舉行。司改國是會議第一組的主題是「保護被害人與弱勢者的司法」，該組召集人為財團法人法律扶助基金會董事長羅秉成；「小燈泡」母親王婉諭、中華民國聽障人協會顧問李振輝為籌備委員。
司改國是會議第一組委員（出席）名單為，羅秉成、王婉諭、李振輝、王薇君、李俊億、林照真、陳龍綺、Yapasuyongu'e Akuyana（陳旻園）、阮文雄、黃嵩立、趙儀珊、謝世民、毛松廷、蔡(火冏)燉、林志(峰)、姚崇略、施秉慧、黃致豪、張文貞、林裕順。
此外，司改國是會議第一組將對「保護犯罪被害人」、「減低冤案發生與強化救濟機制」、「保護弱勢族群在司法中的處境」、「司法科學、鑑定機制與專家證人」與「偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護」這5大議題進行討論，並區分為「再審與非常上訴制度的檢討」等15個子題。
然而，今天會議是在早上9時30分舉行，王婉瑜在9時39分許抵達會議室；面對記者提問今天會著力在那些議題？她說，相關議題有公佈在網站上，大家都可以去看一下。1060301
(中央社)
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