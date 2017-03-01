台日漁業委員會 1日至3日於東京舉行

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外交部今天表示，台日漁業委員會第6次會議今天起至3日在日本東京召開，將就「台日漁業協議」適用海域、漁船作業規劃進行協商。

外交部表示，亞東關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會訂於1日至3日在東京召開台日漁業委員會第6次會議，會中將就「台日漁業協議」適用海域、漁船作業規劃進行協商，以維護彼此漁民作業權益。

外交部說，台日雙方於102年4月10日簽署「台日漁業協議」，設置台日漁業委員會，其後逐次輪流在台北與東京開會，迄已舉行5次會議，成為台日推動漁業合作的重要協商平台。

外交部說，中華民國政府將秉持擱置爭議、資源共享、互惠合作的原則，與日方共同建立有利雙方漁民作業的環境。1060301

(中央社)