收賄說惹議 陳明堂盼張靜公布數據來源
法務部政務次長陳明今天對律師張靜投書媒體指5%至10%的法官或檢察官收賄一事表示抗議，希望張靜告知數據來源，不要用放話式打擊所有司法官。
司改國是會議第四組委員、律師張靜因投書稱5%至10%的法官或檢察官會收賄，引發社會討論。
陳明堂上午列席立法院司法及法制委員會前受訪表示，司法院與法務部對此表示抗議，如果有壞的法官或檢察官絕對不護短，如果依照張靜說5%到10%的比例法官與檢察官約有3000出頭，比例那麼高。
陳明堂說，這麼高的比例到底是誰？不能一竿子打翻一船人，這是不宜、絕對錯誤，在絕不護短前提下，希望張靜告知這項數據來源，需要檢調廉來處理都應該，不要用放話式打擊所有司法官。1060301
(中央社)
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