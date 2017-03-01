3淨水場自來水鋁超標 環保署：已改善
環保署去年針對全台自來水供水系統檢驗水質，其中有3處淨水場及1配水點檢測出鋁超標，環管處長袁紹英表示，皆已全數改善，未來會再不定期抽檢。
為了維護民眾用水健康，環保署不定期針對淨水場做抽檢，去年委託中環科技公司針對全台362處自來水供水系統及38處簡易自來水抽驗點進行飲用水水質中較難檢驗項目做抽驗，包含13項重金屬、13項農藥及15項揮發性物質等47項列管項目。
去年抽檢報告出爐，有3處淨水場以及1配水點測出鋁超標，包含新北市中幅、石碇、新竹關西淨水場及關西配水點，其中中幅測出值為0.314ppm（毫克／公升）、石碇為0.458ppm、新竹關西淨水場為0.347ppm、關西配水點為0.329ppm。
台灣自來水鋁含量一直到2014年才設定標準0.4ppm、並在2015年加嚴至0.3ppm，袁紹英指出，2018會再將標準加嚴至0.2ppm，當初抽驗到鋁超標時，就已要求環保局發文改善，自來水公司每一季也會針對水質來做檢驗及改善。
袁紹英表示，測出鋁超標的淨水場都已經改善完畢、複檢也完成，民眾可以放心、沒有風險。1060301
(中央社)
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