老屋重建產值 內政部評估約2兆7200億
立法院內政委員會今審查《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》草案，民進黨立委趙天麟質詢時關切經濟產值。內政部長葉俊榮答詢表示，第一階段如以4、5層樓的房屋為例，大概占有40％左右、約3.4萬棟，如以每棟興建營造成本8000萬元來計算，大概有2兆7200億元的產值。
親民黨立委陳怡潔則指出，因不少老屋所有權人共同持分、產權複雜，如依照條例要求須「全體所有權人同意」，恐致績效不佳，條例餅畫得很大，卻形同虛設，就是表面功夫，詢問是否有配套？
葉俊榮表示，配套就是程序簡便、租稅優惠、獎勵明確；針對許多已整合好、有意願者，目前因現行都更程序冗長、獎勵不明，導致重建延宕，造成安全風險一直在那裡，在此基礎上，希望先把百分之百同意的案例做出來。
陳怡潔也引述葉俊榮日前說法，指老屋重建是都市「針灸」，但如無整體都市規畫、消防巷道無一併處理，好似胡亂重建，恐針灸不成，變成腫瘤、爛瘤，反而製造更多公安疑慮。
葉俊榮則說，都市治理有兩個邏輯，其一是非常有系統、尋求一定次序推動；其次面向則是建立個別問題處理，其他國家都是「同步進行」，而老屋條例就是針對既有問題，希望能一針見血的處理。
至於是否單點重檢是否造成公安疑慮，葉俊榮則表示，因為老屋重建制度上容積獎勵、程序以及成續都有明確規定，不會因為處理一個問題，就造成全面危險。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。