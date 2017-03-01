老屋重建產值 內政部評估約2兆7200億

關於老屋重建產值，內政部長葉俊榮答詢表示，第一階段如以4、5層樓的房屋為例，約3.4萬棟，每棟興建營造成本8000萬元來計算，大概有2兆7200億元的產值。(資料照片/楊彩成攝)

立法院內政委員會今審查《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》草案，民進黨立委趙天麟質詢時關切經濟產值。內政部長葉俊榮答詢表示，第一階段如以4、5層樓的房屋為例，大概占有40％左右、約3.4萬棟，如以每棟興建營造成本8000萬元來計算，大概有2兆7200億元的產值。

親民黨立委陳怡潔則指出，因不少老屋所有權人共同持分、產權複雜，如依照條例要求須「全體所有權人同意」，恐致績效不佳，條例餅畫得很大，卻形同虛設，就是表面功夫，詢問是否有配套？

葉俊榮表示，配套就是程序簡便、租稅優惠、獎勵明確；針對許多已整合好、有意願者，目前因現行都更程序冗長、獎勵不明，導致重建延宕，造成安全風險一直在那裡，在此基礎上，希望先把百分之百同意的案例做出來。

陳怡潔也引述葉俊榮日前說法，指老屋重建是都市「針灸」，但如無整體都市規畫、消防巷道無一併處理，好似胡亂重建，恐針灸不成，變成腫瘤、爛瘤，反而製造更多公安疑慮。

葉俊榮則說，都市治理有兩個邏輯，其一是非常有系統、尋求一定次序推動；其次面向則是建立個別問題處理，其他國家都是「同步進行」，而老屋條例就是針對既有問題，希望能一針見血的處理。

至於是否單點重檢是否造成公安疑慮，葉俊榮則表示，因為老屋重建制度上容積獎勵、程序以及成續都有明確規定，不會因為處理一個問題，就造成全面危險。

(中時)