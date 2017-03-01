川普首見楊潔箎 籲陸施壓北韓核武威脅
川普周一首次在白宮會見中國最高級官員楊潔箎，會談內容直接點出，中國務必對北韓採取動作，因為川普將北韓發展核武計畫，視為「現在最大的威脅」，因此呼籲中國控制北韓。
《CNN》報導，北韓成功發展核子武器，但目前缺乏運載技術，美國當局也因此繼續關注北韓可能購買核子武器的運載技術。
川普不是美國第一個對北韓核子武器發展計畫提出警告的總統，歐巴馬卸任當天就對川普說，他相信北韓是對美國國家安全最大的威脅。
川普對北韓越來越關注，部分原因是他認為北韓領導人金正恩「可能瘋了」，而川普也同樣在想「他是真瘋還是其實很聰明又有謀略呢？」
中國官員指出，日前發生金正男在馬來西亞機場被毒殺事件，北韓如何處理、協調整起事件，恰好可以看出其一國之力。
川普早已公開表示對北韓核子武器發展的高度關注，他相信美國應該借助中國之力，協助處理北韓的核武，同時也認為中國應該完全控制北韓。
川普去年曾說，中國必須解決問題，如果中國不能解決問題，我們會在貿易上讓中國窒礙難行。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。