川普首見楊潔箎 籲陸施壓北韓核武威脅

我要評比

美國總統川普(Donald Trump)。(圖/美聯社)

中國官員楊潔箎。(圖/美聯社)

川普周一首次在白宮會見中國最高級官員楊潔箎，會談內容直接點出，中國務必對北韓採取動作，因為川普將北韓發展核武計畫，視為「現在最大的威脅」，因此呼籲中國控制北韓。

《CNN》報導，北韓成功發展核子武器，但目前缺乏運載技術，美國當局也因此繼續關注北韓可能購買核子武器的運載技術。

川普不是美國第一個對北韓核子武器發展計畫提出警告的總統，歐巴馬卸任當天就對川普說，他相信北韓是對美國國家安全最大的威脅。

川普對北韓越來越關注，部分原因是他認為北韓領導人金正恩「可能瘋了」，而川普也同樣在想「他是真瘋還是其實很聰明又有謀略呢？」

中國官員指出，日前發生金正男在馬來西亞機場被毒殺事件，北韓如何處理、協調整起事件，恰好可以看出其一國之力。

川普早已公開表示對北韓核子武器發展的高度關注，他相信美國應該借助中國之力，協助處理北韓的核武，同時也認為中國應該完全控制北韓。

川普去年曾說，中國必須解決問題，如果中國不能解決問題，我們會在貿易上讓中國窒礙難行。

(中時電子報)