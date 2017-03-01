顏值高身材好 泰國最辣老闆娘走紅成麻豆

泰國最辣老闆娘Rot Jib顏值高身材好。(取自Rot Jib臉書)

Rot Jib長髮披肩膚色白皙令人驚豔。(取自Rot Jib臉書)

泰國北部清萊一間小吃店老闆娘 Rot Jib，因一張穿細肩帶做菜照片在網上流傳走紅，被封為全泰國最辣老闆娘，媒體爭相報導，還獲邀拍了全球男性雜誌《MAXIM》泰文版封面、上節目教煮菜，不時在臉書開直播與網友互動。現在 Rot Jib除了是小吃店老闆身份外，也從素人變成模特兒。

因為 Rot Jib身材好、顏值高，長髮披肩膚色白皙令人驚豔，從媽媽那裡學來一手好廚藝，在清萊開了間小吃店，她經常穿著清涼服裝在店裡炒菜，並且親自招呼客人，在客人們好康相報之下，店裡擠滿男性顧客，爭相目睹她的風采。

Rot Jib在短時間內爆紅，還被邀請上節目、媒體專訪，甚至還拍雜誌封面，讓這位25歲小吃店老闆娘成為泰國知名女性之一。Rot Jib臉書吸引超過3萬人追蹤。也常放些做菜和模特兒活動的照片。現在Rot Jib在《MAXIM》泰文版擔任模特兒拍攝寫真，嶄露性感魅力。

(中時電子報)