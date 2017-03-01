榮總照顧八百壯士？李翔宙：只是應變計畫

有關台北榮總接獲退輔會行文，要求組成24小時待命的專案小組，照顧在立法院前抗議年金改革的「八百壯士」退輔會主委李翔宙澄清，這只是應變計畫，從頭到尾都沒有實施。(資料照片/姚志平攝)

退輔會主委李翔宙(左)今在立院備詢。(呂昭隆攝)

有關台北榮總接獲退輔會行文，要求組成24小時待命的專案小組，照顧在立法院前抗議年金改革的「八百壯士」；民進黨立委羅致政則批評這是浪費有限的醫療資源，李翔宙澄清，這完全只是個應變計畫，所有榮民參加對外活動，事涉安全，基於照顧榮民立場退輔會都有應變計畫，從頭到尾都沒有實施。

李翔宙指出，八百壯士陳抗開始後，他們觀察兩天，沒有產生意外狀況，因此應變計畫只是備案沒有執行。而且他們也與最近的台大醫院聯繫，萬一發生任何醫療狀況，可由台大醫院就近照顧。

羅致政詢問，八百壯士號稱有800人，但實際有多少人？李翔宙回答，平均每天約5、60人。羅致政說，所以並沒有800狀士，只是宣稱而已。

(中時)