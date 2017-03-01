2017台灣國際蘭展 4日台南登場
2017台灣國際蘭展將於4日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區登場，台南區農改場指出，今年的研討會主題為藥用蘭科植物的發展趨勢，介紹蘭花在生技醫藥產業上的應用。
行政院農業委員會台南區農業改良場指出，蘭花是台灣農業的旗艦產品，品種繁多獨步全球，享有「蘭花王國」的美譽，同時也是重要的外銷產業之一。2016年外銷蘭花產值超過1.2億美元，其中又以蝴蝶蘭為大宗，外銷國家以美國、日本、歐盟為主。
台南區農改場指出，台灣國際蘭展至今已連續舉辦12年，每年都吸引國內外愛花人不辭千里而來。同時藉由蘭展的曝光，擴大展現蘭花產業發展藍圖，並帶動產業的附加價值。
台南區農改場指出，「2017年台灣國際蘭展」將於3月4日至13日舉辦。率先在4日登場的「台灣國際蘭花研討會」，廣邀國內外多位學者專家，以「藥用蘭科植物之發展趨勢」為主題，介紹蘭花於生技醫藥產業上的各種應用，讓民眾了解蘭花不僅可觀賞，還具有保健美容等功用。
台南區農改場指出，台灣國際蘭展匯集了許多國內外的蘭花業者，各類珍奇蘭花最新品種及創新技術；不僅能選購蘭花及相關資材，且能向專家詢問栽培管理資訊，是愛花人不可多得的機會。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。