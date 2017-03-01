2017台灣國際蘭展 4日台南登場

2017台灣國際蘭展將於4日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區登場。圖為2016展場一景。（台南區農改場提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月1日

2017台灣國際蘭展將於4日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區登場，台南區農改場指出，今年的研討會主題為藥用蘭科植物的發展趨勢，介紹蘭花在生技醫藥產業上的應用。

行政院農業委員會台南區農業改良場指出，蘭花是台灣農業的旗艦產品，品種繁多獨步全球，享有「蘭花王國」的美譽，同時也是重要的外銷產業之一。2016年外銷蘭花產值超過1.2億美元，其中又以蝴蝶蘭為大宗，外銷國家以美國、日本、歐盟為主。

台南區農改場指出，台灣國際蘭展至今已連續舉辦12年，每年都吸引國內外愛花人不辭千里而來。同時藉由蘭展的曝光，擴大展現蘭花產業發展藍圖，並帶動產業的附加價值。

台南區農改場指出，「2017年台灣國際蘭展」將於3月4日至13日舉辦。率先在4日登場的「台灣國際蘭花研討會」，廣邀國內外多位學者專家，以「藥用蘭科植物之發展趨勢」為主題，介紹蘭花於生技醫藥產業上的各種應用，讓民眾了解蘭花不僅可觀賞，還具有保健美容等功用。

台南區農改場指出，台灣國際蘭展匯集了許多國內外的蘭花業者，各類珍奇蘭花最新品種及創新技術；不僅能選購蘭花及相關資材，且能向專家詢問栽培管理資訊，是愛花人不可多得的機會。1060301

(中央社)