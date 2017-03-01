筌聖囚移工開罰慢 勞部：橫向溝通不足

有關「筌聖老家」食品工廠被控非法僱用且軟禁4名外勞一案，去年就查獲但今年才開罰一事，勞動部長林美珠今天表示，勞動部跟檢察署沒有聯繫管道，是勞動部需要檢討的。

「筌聖老家」傳出非法僱用且軟禁4名外籍勞工，每天工時15小時，其中一名女印尼移工阿芳更遭軟禁長達14年從未返鄉，全案去年遭高市警方查獲，去年11月遭檢方起訴。

勞動部長林美珠在立法院衛環委員會會前接受媒體受訪時表示，筌聖這件案子是去年1月高雄警察局接獲移送法辦，由於此事屬於人口販運的案子，因此移送至地檢署。

林美珠表示，過去勞動部跟檢查署之間沒有聯繫管道，所以地檢署並未把事情告訴勞動單位，這是勞動部需要檢討的。林美珠說，目前已經對仲介公司停止營業也不予換照，雇主部分屬於高雄勞工局的權責，也已經依法開罰。1060301

(中央社)