情侶違停車內拉K 遇警逃逸自撞就逮

一對情侶昨晚在高雄市區違停又涉嫌在車內拉K，見警方上前盤查心虛加速逃逸時波及1名騎士，造成對方輕傷，車輛隨後自撞分隔島就逮，車內並被查獲少許毒品。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年3月1日

一對情侶昨晚在高雄市區違停又涉嫌在車內拉K，見警方上前盤查心虛加速逃逸時波及1名騎士，造成對方輕傷，車輛隨後自撞分隔島就逮，車內並被查獲少許毒品。

市警保安大隊特勤中隊警網巡經新興區七賢路與南台路口時，發現1部自小客車併排違規停車，員警下車上前勸導，車內黃姓駕駛見狀連忙倒車後再往前疾駛逃逸，過程中擦撞1部機車未下車處理繼續駛離，造成周姓重機騎士右踝及左側臀部挫傷。

警方見狀隨即開車跟隨在後並通報各單位伺機攔查，黃男因緊張且不熟悉高雄市區路況，5分鐘後便在中華路與光復三街口自撞分隔島爆胎，只好乖乖就逮，警方在其車內查獲研磨K他命的香菸盒等，將黃男及其女友帶回偵辦。

26歲的黃男有重利前科，他供稱，昨晚從彰化駕車南下高雄買鏡框，由於隔天才能取貨，於是開車在市區閒逛，心血來潮將車暫停路邊，在車內研磨K他命準備拉K，突然見警察盤查，一時心虛害怕所以猛踩油門要逃，才撞到機車騎士，也撞毀愛車，實在後悔莫及。1060301

(中央社)