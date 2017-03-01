部署薩德 中共黨媒：盼南韓回頭是岸
中共黨媒人民日報海外版今天刊文，南韓欲借薩德綁定美韓同盟並防禦北韓，但北韓不會就此屈服。此舉反而傷害中國與南韓的互信，「中國苦心相勸，希望韓國（南韓）回頭是岸」。
自南韓決定與美國合作部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）以來，大陸官方和輿論即強烈批評，認為威脅自身利益，中共黨媒人民日報海外版的微信公眾帳號「俠客島」昨天更稱，中韓關係將面臨「準斷交」的可能性。
人民日報海外版今天持續攻勢。這篇文章題為「美韓不要在錯誤道路上越走越遠」，刊於頭版的「望海樓」專欄，文長約1000餘字，撰文者為中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉。
文章表示，南韓軍方與樂天集團2月28日就薩德部署用地正式簽署換地協議。此舉為薩德部署移除關鍵障礙，美韓部署薩德進程將隨之提速。
文章指出，南韓的急迫暴露出「一己私利」，欲借薩德綁定美韓同盟關係。南韓擔心美國將降低對南韓的安全保障力度，因此極力配合美國總統川普增加亞太軍事部署。
文章還說，南韓加快推進薩德部署，實是「打開了潘朵拉魔盒」。
首先，薩德似乎可以提升南韓應對北韓飛彈的防禦能力；然而，面對外部威脅，北韓慣於採取以強對強方式，「不會因薩德而屈服」。
其次，薩德部署損害中國與南韓的互信，也挫傷民間友好。中國歡迎外國企業到大陸投資興業，但「民心所向會對外企經營產生決定性影響」。
再者，薩德部署為各方透過談判妥善解決爭議「製造更大障礙」，北韓核問題僵局難解。薩德損害中、俄正當安全利益和戰略利益，「必遭嚴厲反制」。
文章最後表示，南韓決定部署薩德，「恐基於錯誤認識和判斷，後患無窮」。「中國苦心相勸，希望韓國回頭是岸，美韓不要在錯誤道路上越走越遠」。1060301
(中央社)
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