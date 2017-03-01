川普國會演說 盼聯合穆斯林盟邦滅IS

美國總統川普今天誓言會與穆斯林國家合作，以實踐擊敗伊斯蘭國（IS）的競選承諾。

法新社報導，根據川普準備在國會聯席會議發表演說的摘錄內容，川普要擊敗聖戰士團體，並將其形容為「屠殺穆斯林、基督徒，和各宗教信仰的男男女女及孩童的無法無天野蠻網絡」。

據摘錄的演說內容，川普將表達「我們將與我們的盟邦合作，包括我們在穆斯林世界的友人與同盟，從地球上消滅這可惡的敵人」。1060301

(中央社)