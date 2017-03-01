一階限水夜間減供 農水7折
受到降雨不如預期影響，桃園、林口、板新、新竹地區今天起實施第一階段限水，夜間11時起至早上6時止實施減壓供水，農業用水採取7折以下供灌，呼籲民眾節約用水。
雖然連續幾天天氣濕冷，但是石門水庫的水位仍持續下降，上週累積降雨量達到68毫米，為水庫帶來1500萬噸的水入庫，但是仍然無法解除缺水壓力。
水利署北區水資源局表示，由於降雨進水量與石門水庫每天供水量相去不遠，蓄水量未明顯增加，雖然降下68毫米的降雨量，但是水位仍呈現緩步下滑趨勢。
北水局表示，為了更有效控制供水，桃園、林口、板新、新竹地區從3月1日開始，實施第一階段限水，每天夜間11時起至早上6時實施減壓供水；農業用水將採取7折以下供灌，希望能讓供水更為持續穩定，但呼籲民眾一定要節約用水。1060301
(中央社)
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