江蕙被爆搶人老公 一生兩段情坎坷沒結局
台語天后江蕙今被《周刊王》爆料，遭L小姐指控 25年前介入她和高凌風前助理徐聰明之間的婚姻，二姐甚至簽下「妨害家庭案件」和解書，上有江蕙本名簽名字樣，登記處則是天后弟弟位於淡水的楓丹白露社區，然和解書上卻也寫到「出於誤會所致」，此事也讓二姐的情史再被關注，天后公開認了的，其實僅有2段感情，非常遺憾地都走得艱辛，且無疾而終。
天后江蕙被爆過去搶人老公，經紀人陳子鴻回應表示此事已過去20多年，不懂如今爆出這料「是何居心」，翻開江蕙情史，發現她感情路走得坎坷，17歲時在西餐廳駐唱，認識小自己1歲多的洪榮宏，男方18歲竄紅，與當時的江蕙地位相差懸殊，但兩人仍談著純純的愛，之後盛傳兩人分手是因男方繼母強烈反對所致，多年後，江蕙坦言當時洪媽媽曾約她去家裡，她已知對方的意思，因此沒等洪媽媽明說便表示已有心理準備，然轉身出門離去，眼淚卻流下，但江蕙仍表示由於從小在淒苦的日子中過來，「從來沒有度過那樣開心的日子」，能愛過已滿足，洪榮宏則曾訪談中坦承當年的自己酗酒又花心，是他負了江蕙，對她深感歉意。
而在江蕙38歲那年，她認識一名從事貿易的華裔男子，陷入愛河後的她，為了男友飛到美國4個月，且徹底改變自已，習慣晚睡晚起的她，甘為愛人早起，開車到距離一小時的超市買菜再回家煮飯，無怨無悔照顧男友的起居生活，男方非常自然地希望結婚，但江蕙擔心婚後家人生活無人照料，忍痛割捨這段感情。
(中時電子報)
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