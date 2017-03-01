NBA》杜蘭特受傷 勇士客場不敵巫師

沃爾12分、19助攻，助巫師在主場險勝勇士。(美聯社)

開賽只打了2分鐘杜蘭特就因為左膝受傷退場，勇士少了一位攻防大將，最終108比112在客場不敵巫師，4連勝止步，巫師則是中止對戰4連敗。

本季場均有25.8分、8.4籃板、4.9助攻的杜蘭特，絕對沒有想到會碰到如此悲劇的事情，比賽開打僅2分鐘就被隊友帕楚利亞的倒地誤傷左膝，隨後一拐一拐地走回休息室接受治療，勇士隊醫表示杜蘭特將進行核磁共振檢查，這場比賽不會再上場了。

勇士在少了杜蘭特的情況下，首節就落後巫師14分，即便在第三節反撲成功，將比數追平，但決勝節顯得力不從心，尤其是倒數階段攻擊重心只能放在史提芬柯瑞的身上，最後6秒勇士落後2分，柯瑞選擇在三分線外出手，企圖一箭定江山，可惜這個願望落空，巫師穩穩罰進兩球後驚險保住勝利果實。

中止2連敗的巫師，6人得分上雙，畢爾25分最高，沃爾12分、19助攻、6籃板，馬基夫莫里斯22分，林書豪前隊友波達諾維奇替補上陣，貢獻16分，葛泰12分、12籃板。

前役三分球11投全部失手的柯瑞，此役還是沒有找回手感，三分球9投2中，25分、7籃板，克雷湯普生16分，卓雷蒙格林14分、14助攻、8籃板。

(中時電子報)