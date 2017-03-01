超過200站點！東京超商推24小時自行車租借
到日本旅遊除搭乘便捷地鐵，單車代步也能玩出不同視野！東京MUJI無印良品、711超商近年都相繼推出單車租借服務，711超商到今年已於東京6行政區設置超過200據點、可A借B還、24小時電動自行車租借服務，包括新宿區、千代田區等，便利民眾通勤、觀光、街騎。
超商從便當、零食飲料到任何生活用品都有賣，而日本711也與電信業者合作推出24小時自行車租借，計費方式分為小時計算、日租及月租，租車費用最低半小時150日幣起跳，延長半小時加價100日幣；日租一天1,500日幣。
目前東京超商自行車租借站點主要集中於新宿區、千代田區、中央區、港區、文京區、江東區，共215個超商提供交車服務，民眾可先於官網註冊會員預約，即可於預訂站點輸入提供的單車編號及開鎖密碼取車。
此外，有樂町的MUJI無印良品旗艦店也提供單車租借，分平假日收費，一天租金500日圓到1,000日圓不等，可於店鋪營業時間內租借，申請時需要身份證、押金，不接受過夜租賃。
有計畫到日本自行車觀光的民眾，在此之前有幾點道路安全要留意，包括自行車必須遵守道路法規；禮讓行人；採左側行車，禁止右側行車；禁止酒駕、雙載、併行；以及不只孩童，成人也需配戴頭盔、夜間點車燈。
(中時電子報)
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