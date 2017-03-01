賓士車撞斷民宅瓦斯管 駕駛疑猝死肇事

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林男今天駕駛賓士行經高市小港路失控撞斷民宅瓦斯管線，現場瓦斯味瀰漫約90分鐘止漏；林男當場無生命跡象送醫仍不治，由於林男有心肌梗塞病史且無外傷，警方懷疑是猝死肇事。

警方說，這起車禍發生在清晨5時50分左右，36歲的林姓男子駕駛1輛黑色賓士車由小港路東向西行駛，行經小港路一間民宅前疑似身體不適，突然逆向行駛撞上民宅前一部機車及瓦斯管線後滑行數公尺後才停住。

警方指出，林男送醫前已無生命跡象，送醫仍不治。現場瓦斯味彌漫，警消立即拉起封鎖線、管制人員進出，消防人員並現場灑水警戒，直到瓦斯公司人員前來止漏。林男經醫院抽血後，酒測值為零，無酒駕情形。

車禍發生後，林男當場無生命跡象，經送市立小港醫院急救仍回天乏術。院方說，林男到院時沒有生命跡象，也沒有任何外傷，不過，他有心肌梗塞病史。

警方初步研判，林男是猝死肇事。警方呼籲，近來氣溫早晚溫差大，請駕駛人上路時，隨時保持身體最佳狀態，防範意外發生。1060301

(中央社)