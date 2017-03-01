18縣市低溫特報 台南以北冷探10度
告別濕濕冷冷的天氣，今天白天小幅回暖，但今晚入夜強烈大陸冷氣團南下，明天台南以北低溫探攝氏10到12度，氣象局也發布低溫特報。
把握今天白天氣溫小幅回暖，中央氣象局說，下一波強烈大陸冷氣團將在今天報到，明天清晨台南以北低溫下探10到12度，提醒民眾注意保暖。
氣象局也發布低溫特報，全台18縣市都在警報範圍，包括北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、宜花和外島金馬。
氣象局預報員陳伊秀表示，這波強烈大陸冷氣團較為乾冷，加上輻射冷卻效應，日夜低溫會較明顯，但白天陽光露臉後感受明顯舒適許多，預計會影響台灣到週六清晨，接下來會再回暖。
但她表示，目前是冬末春初時節，5日還有波鋒面接近台灣，5日晚間起到7日受到華南雲雨系統影響，北台灣又會再度變天，降雨型態和二二八連假時類似，提醒民眾出門要記得攜帶雨具備用。1060301
(中央社)
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