陳偉殷熱身賽首戰 投1局三上三下

效力於美國職棒邁阿密馬林魚隊的台灣投手陳偉殷，今年大聯盟春訓熱身賽首度登場，對紐約大都會隊投1局，只面對3名打者，變相三上三下。

31歲的陳偉殷旅美進入第6年，經過在巴爾的摩金鶯隊4年後，去年與馬林魚簽下5年總額8000萬美元的大合約；但來到馬林魚的第一年，防禦率4.96、先發22場、每9局被敲9.8支安打，都是生涯最差的成績。

今天在佛羅里達州的春訓基地，馬林魚1比3輸紐約大都會，陳偉殷擔任先發投手，只投1局面對3名打者，先被雷耶斯（Jose Reyes）敲一壘安打，拉加雷斯（Juan Lagares）雙殺打，三振康佛托（Michael Conforto）。

陳偉殷透過翻譯對美國媒體說，「春訓的第一場比賽，我在嘗試直球的控制，控球感覺還不錯，只投了兩顆變化球」。

總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，他相信陳偉殷今年的表現能夠恢復水準，更接近在金鶯隊4年的平均防禦率3.72。

馬丁利說，第一個原因是陳偉殷更適應環境，而教練團也更了解他；第二個原因是，陳偉殷去年在比賽中後半段，遇到撞牆期，投球突然走樣是因為受到手肘不舒服的影響，今年經過充分休息與復健，陳偉殷有健康的開始。1060301

(中央社)