陳偉殷熱身賽首戰 投1局三上三下
效力於美國職棒邁阿密馬林魚隊的台灣投手陳偉殷，今年大聯盟春訓熱身賽首度登場，對紐約大都會隊投1局，只面對3名打者，變相三上三下。
31歲的陳偉殷旅美進入第6年，經過在巴爾的摩金鶯隊4年後，去年與馬林魚簽下5年總額8000萬美元的大合約；但來到馬林魚的第一年，防禦率4.96、先發22場、每9局被敲9.8支安打，都是生涯最差的成績。
今天在佛羅里達州的春訓基地，馬林魚1比3輸紐約大都會，陳偉殷擔任先發投手，只投1局面對3名打者，先被雷耶斯（Jose Reyes）敲一壘安打，拉加雷斯（Juan Lagares）雙殺打，三振康佛托（Michael Conforto）。
陳偉殷透過翻譯對美國媒體說，「春訓的第一場比賽，我在嘗試直球的控制，控球感覺還不錯，只投了兩顆變化球」。
總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，他相信陳偉殷今年的表現能夠恢復水準，更接近在金鶯隊4年的平均防禦率3.72。
馬丁利說，第一個原因是陳偉殷更適應環境，而教練團也更了解他；第二個原因是，陳偉殷去年在比賽中後半段，遇到撞牆期，投球突然走樣是因為受到手肘不舒服的影響，今年經過充分休息與復健，陳偉殷有健康的開始。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。