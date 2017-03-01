當沖佔台股不到10% 黃國昌質疑降稅成效

我要評比

台股當沖降稅列立法院本會期優先法案，立委黃國昌表示，2月台股日均量雖達新台幣千億元，但當沖交易佔台股成交量仍不到10%，要財政部審慎評估當沖降稅是否真能提振台股。

為提振台股量能，行政院通過台股當沖證交稅減半徵收，草案已送入立法院並列為優先法案，如經立法院通過，現行當沖證交稅率，將從千分之3減半降為千分之1.5。

根據財政部日前估算，當沖證交稅稅率砍半，對1年的證交稅影響約36億元，台股日量能則需要增加50億元到100億元才能弭平。

時代力量立委黃國昌在立院財委會質詢財政部長許虞哲，指出台股去年11月的日均量為756億2602萬元，其中當沖成交量為70億9197萬元，約佔總成交量9.38%。但今年2月台股量能齊揚，日均量達1046億2585億元，當沖成交量增為100億4651萬元，佔比仍僅9.6%，顯見當沖交易維持在固定比重。

黃國昌說，台股當沖比重佔比不到10%，當沖降稅若上路，日均成交量須增加50億元至100億元，才能弭平稅損。因此當沖降稅究竟能活絡股市，還是鼓勵短線炒作，財政部應仔細評估。

許虞哲表示，目前當沖降稅還未上路，2月台股量能齊揚，與當沖降稅沒有關聯性，不過草案已送入立法院審查，財政部會尊重立委意見。1060301

(中央社)