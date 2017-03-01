川普首場國會演說 誓言將造美墨圍牆

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我要評比

美國總統川普今天發表上任來首次國會演說。他說，美國很快就會開始建造美墨邊境的圍牆。

路透社報導，川普演說中沒有提到要墨西哥支付築邊境圍牆的費用。（譯者：中央社陳昱婷）1060301

(中央社)