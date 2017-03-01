不滿藝人慣壞粉絲 炎亞綸轟「寵壞了要對家長負責嗎」
藝人炎亞綸向來有話直說，對時事議題常在臉書有犀利評論，精闢剖析讓網友封為「炎P」，不過近期有鑒於粉絲越矩行為層出不窮，許多偶像見狀卻不知規勸，讓他在臉書開砲「粉絲真的不是拿來寵的，寵壞了你對人家家長負責嗎？」
炎亞綸表示粉絲為見偶像一面，常常導致機場、高鐵等交通樞紐混亂，不過許多藝人卻放任此行為，卻不懂得挺身教導，也讓炎亞綸痛批當什麼「偶像」，他也點出這些在學粉絲把最精華學習時光，全都耗費在追星上面，因此身為藝人就有責任適當提醒和指責，而不是只擔憂會失去粉絲，而對這種行為睜一隻眼閉一隻眼。
此外他也以自身經驗為例，曾經過年回南投外婆家時，有個粉絲不僅早已守候多時，甚至還趁著親戚鄰居來要簽名時，直闖外婆家客廳，這讓他直接警告粉絲已觸及底線，希望未來不要再看到對方出現，霸氣處理方式也贏得網友讚同。
(中時電子報)
關鍵字：炎亞綸
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