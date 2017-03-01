NBA》波格特決定加盟衛冕軍騎士

波格特(右)決定加盟衛冕軍騎士。(美聯社資料照)

小牛在交易截止日前將前勇士奪冠功臣波格特送到76人，而76人隨後買斷波格特，讓他恢復自由之身，經過短暫考慮後波格特決定加盟衛冕軍騎士，允諾本周完成簽約儀式。

在與76人買斷合約後，波格特分別與騎士、馬刺、火箭和塞爾提克等4隊碰面，波格特最在意的地方是他能在球隊中扮演何種角色，雖然火箭提供的薪資最好，但波格特最終選擇了騎士，期盼能在克里夫蘭拿下生涯第二座總冠軍。

(中時電子報)