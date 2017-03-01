社會企業是否入公司法 明舉行線上諮詢會
行政院今（1）日表示，第3場「數位經濟法規調適線上諮詢會議」將於明（2）日晚間7時至9時舉行，針對「社會企業是否入法」的政策和法制議題，邀集經濟部、勞動部勞動力發展署、學者專家、協會團體、業者及社群參與者共同討論，並回應各界意見。
行政院指出，由g0v專案參與者建置的「vTaiwan.tw」平台已就此議題，於去（105）年12月17日起進行為期一個月的意見徵集與討論。歡迎各界至該平台了解議題內容及討論情形，並透過「行政院開麥啦」、「LIVEhouse.in」線上同步轉播參與會議。
行政院表示，近來台灣黑心企業醜聞爆發，不論是食品安全或環境保護，企業的永續經營形象和商譽都遭到嚴重打擊。社會大眾開始體認企業不應只是追逐獲利及股東利益最大化，亦不應將經營獲利僅分派給股東，期望企業善盡社會責任，並藉由商業手段，解決現今社會所面臨的環保、健康、食品安全、弱勢族群照護等問題。
行政院指出，2014年為社會企業元年，行政院全力協助社會企業的成立與發展。然而我國公司法第1條規定：「公司為以營利為目的之社團法人。」第23條第1項規定：「公司負責人之忠實執行業務及善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，應負損害賠償責任。」若公司經營者追求股東以外第三人（如員工、消費者等）利益時，恐被認為違反應對公司所負的忠實注意義務，陷訴訟之累。
行政院表示，現行公司法是否容許社企型公司（兼益公司）設立，甚或提供其運作的基本框架，以鼓勵發展並與國際趨勢接軌？本次會議將就「vTaiwan.tw」平台對「公司法修法系列：社會企業是否入法」所徵集的意見、可採納的立法模式或政策方向，同時參考社企型公司的國際立法例，由產業、學者和相關利益團體共同討論交流，歡迎有興趣民眾踴躍線上參與。
(工商)
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