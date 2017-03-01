農科共補助7800萬 研發158項商品

屏東農業生物科技園區（圖）為提升園區的競爭力，導入學術研發能量，補助園區進駐廠商進行產品研發，7年來，共補助新台幣7800萬元，研發158項產品。（屏東農科提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月1日

屏東農業生物科技園區為提升園區的競爭力，導入學術研發能量，補助園區進駐廠商進行產品研發，7年來，共補助新台幣7800萬元，研發158項產品。圖為研發育成技術的大和米蝦。（屏東農科提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月1日

屏東農業生物科技園區為提升園區的競爭力，導入學術研發能量，補助園區進駐廠商進行產品研發，7年來，共補助新台幣7800萬元，研發158項產品。圖為研發的甲魚產品。（屏東農科提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月1日

屏東農業生物科技園區為提升園區的競爭力，導入學術研發能量，補助園區進駐廠商進行產品研發，7年來，共補助新台幣7800萬元，研發158項產品。

農科表示，「農業生物科技園區促進園區事業研究發展補助計畫」自民國98年開始，輔導補助進駐企業投入研發工作，至105年，共計有158件計畫案獲得補助執行，農科園區提供總補助經費達7800萬元，並帶動進駐企業自行投入研發經費達1億2700萬元，顯見企業對於技術升級及商品轉型殷切的需求。

農科表示，歷年眾多執行計畫成果效益豐碩，如屏東在地甲魚養殖第2代所創建的耀月公司，結合屏科大以「新農業」創新思維開發一系列甲魚料理產品，成功將傳統甲魚料理提升成為具外銷出口潛力的農業科技產品。

剛獲農委會「科技農企業菁創獎」的台灣福蝦公司結合嘉義大學，針對棲息於台灣與日本的特有種、數量有限且具高清藻能力的大和米蝦，首創全球人工產業化繁殖，育成率自30%提高至70%，大幅降低野生捕撈的保育壓力，滿足全球市場需求量不斷提高的供應缺口。

漢聖生物科技公司與大仁科技大學合作執行「蘭科植物基原鑑定及視網膜病變保護研究」計畫，以嘉義大林在地生產石斛為原物料，探討對於視網膜病變保護可行性，研究成果可以協助農民發展較高經濟價值的中草藥作物，並可作為石斛中草藥品管依據。

大益農業科技公司與中興大學產學合作執行「仙履蘭新型複合介質產品開發」計畫，開發出仙履蘭專用栽培介質，開拓國內外廣大栽培介質市場。

農民常在結果時期將疏花後的龍眼花當農業廢棄物丟棄，蕾迪詩生物科技公司與成功大學合作執行「龍眼花活性成份之萃取分析與在化妝保養品之應用」計畫，萃取出龍眼花特有的抗氧化活性成分，開發出一系列美妝保養品，使毫無價值農業廢棄物提升為高經濟價值的生技產品。1060301

(中央社)