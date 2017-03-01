台1線槽車翻覆 滿載丁烷無外洩

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一輛載送液化石油氣丁烷的大型槽車，1日行經台1線通霄路段時，突然失控翻覆，苗栗縣消防局接獲通報立即派員前往警戒，所幸丁烷並無外洩，駕駛也只遭受輕傷送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 106年3月1日

一輛載送液化石油氣丁烷的大型槽車，1日行經台1線通霄路段時，突然失控翻覆，苗栗縣消防局接獲通報立即派員前往警戒，所幸丁烷並無外洩，駕駛也只遭受輕傷送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 106年3月1日

一輛載送液化石油氣丁烷的大型槽車，今天行經台1線通霄路段時，突然失控翻覆，苗栗縣消防局接獲通報立即派員前往警戒，所幸丁烷並無外洩，駕駛也只遭受輕傷送醫。

苗栗縣消防局上午9時許接獲通報，通霄鎮台1線與台61線路口，發生車禍事故，隨即派遣通霄分隊人車前往查看，抵達現場發現一輛滿載丁烷的重型槽車翻覆在馬路外側。

槽車駕駛只遭受輕傷，送醫急救並無大礙，不過槽車內還有大量丁烷，雖然沒有外洩，消防隊員仍不敢掉以輕心，拉出水線在旁警戒，避免意外持續擴大，至於事故發生原因，不排除是車速過快重心不穩，將由警方進一步調查。1060301

(中央社)